Festa dell’Annunziata da domani a fine anno

di Francesco RossettiLibri, concerti, mostre e podcast per celebrare i 900 anni dell’Annunziata. Con il nome di "Annunziata 900" ha preso forma il ricco e dettagliato programma di iniziative che andranno avanti fino a dicembre, "un percorso che sarà ampliato in corso d’opera. Dal punto di vista storico, festeggiamo i 900 anni dalla ricostruzione, perché in realtà la chiesa c’era già da molto prima e questo lo sappiamo per via epigrafica e per codici cluniacensi". È quanto affermato da Marco Iommi, presidente del Centro studi montecosaresi e mente dei tanti progetti che ruotano attorno a questa ricorrenza. Il programma è stato messo a punto insieme con il Comune, la parrocchia e circa 15 realtà del territorio. Il primo appuntamento è previsto domani alle 9 e si tratterà di una camminata evento in ricordo del corteo medievale dal Palazzo del Comune all’Annunziata. Il giorno seguente, alle 21.30, ecco i workshop formativi nella chiesa di Santa Maria a piè di Chienti, mentre nei fine settimana sono previsti degli accompagnamenti alla scoperta della chiesa.

Durante i venerdì di maggio, sarà disponibile un podcast sulla storia dell’Annunziata scritto alcuni giovanissimi, mentre sabato 7 giugno sarà il turno del Concerto dell’Orchestra parallela. Sempre a giugno (orario e data da definire), ci sarà la presentazione del libro "Annunziata 900, Santa Maria a Piè di Chienti", opera a cura del Centro studi montecosaresi. Poi, domenica 15 giugno, la visita all’Abbazia imperiale di Farfa che fu proprietaria di Santa Maria a piè di Chienti. Dal 21 settembre al 21 ottobre, il piano superiore della chiesa ospiterà la mostra di foto storiche e illustrazione del libro "La via delle sette chiese a Montecosaro".

La lunga serie terminerà con due concerti. Il primo, a cura di Giorgio Quattrini, avrà luogo domenica 21 settembre e riproporrà i brani di tutti gli autori montecosaresi dal 1600 ad oggi. Il secondo, invece, sarà diretto da Lorenzo Perugini lunedì 8 dicembre. "L’evento andava assolutamente celebrato perché ricordarsi delle tradizione è fin troppo importante. Oggi c’è chi non sa nemmeno chi sia il patrono". Hanno partecipato alla conferenza anche il vicesindaco Stefania Lufrano, gli assessori Marco Cingolani, Roberto Martinelli, la consigliera Alice Romagnoli, i parroci Don Gionni Parmigiani e Don Lauro Marinelli. Domani, la tradizionale festa dell’Annunziata proporrà il concerto di Jo Squillo e la fiera, ma stavolta sarà solo il primo passo verso un lungo viaggio fatto di storia, musica, cultura ed intrattenimento.