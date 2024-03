Festa dell’Annunziata da record. Tutti a ballare anche sotto la pioggia

"Festa dell’Annunziata, mai vista così tanta gente". Il Comitato festeggiamenti esulta per la riuscita della Festa, andata in scena tra giovedì e lunedì a Montecosaro. In particolare, al party ‘Top 80-90 Mania’ di domenica, "si è registrato un pienone senza precedenti – dice Giuliano Massaccesi per il Comitato organizzatore dell’iniziativa in collaborazione con il Comune -: il piazzale dell’Annunziata era gremito, probabilmente con oltre un migliaio di persone e nonostante ad un certo punto sia scesa la pioggia, la gente ha continuato a ballare e a divertirsi. È stato qualcosa di veramente unico ed indescrivibile". Per tutta la giornata, si è svolta la fiera con circa cento stand: "Anche in questo caso – spiega Massaccesi – gli ambulanti si sono detti soddisfatti per come sono andate le cose". Lunedì, la chiusura con la tradizionale processione e in serata l’affascinante spettacolo dei fuochi d’artificio capaci di generare musica ad ogni scoppio. In tanti, anche ai ‘Cori di voci bianche’ al cine teatro Moderno con ‘Do re mi’ di Montefano, ‘Istituto Locatelli’ di Tolentino, ‘Maurizio Cavallaro’ di Camerino, e il montecosarese ‘In…Canto’.