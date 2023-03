Festa dell’Annunziata, quattro giorni tra messe, fiera e spettacoli

Processioni e momenti religiosi ma anche spettacoli, fuochi d’artificio e una fiera con circa cento bancarelle. Questo il programma, in pillole, dei quattro giorni della festa dell’Annunziata, illustrato ieri nei locali dell’omonima basilica dal vicesindaco Lorella Cardinali con i componenti del Comitato dei festeggiamenti, il presidente don Lauro Marinelli e i volontari Giuliano Massaccesi e Gino Pierangeli. "E’ una tradizione sentita in tutto il paese – ha commentato Cardinali –, ricordo che quando era ragazzina la festa già c’era. Si tratta di un momento in cui viene chiamata a raccolta l’intera comunità e che quest’anno riprende con molta vivacità. Con l’arrivo della primavera – ha aggiunto – tutti aspettiamo con ansia il momento di uscire: dunque, l’attesa è molta anche per questo appuntamento". Da domani a sabato, alle 18.30, momenti di preghiera con il ‘Triduo’ all’interno della chiesa, poi venerdì ecco l’attore Giorgio Felicetti insieme all’orchestra Armonikos, che al cinema Moderno, alle 21.15, porterà lo spettacolo ‘Fissò Armonikòs’ . L’indomani, le sante messe delle 8, 10, 11.30 e 18.30, mentre alle 21, il piazzale dell’Annunziata ospiterà la partenza della processione con la partecipazione del complesso bandistico ‘Gioventù dell’Annunziata. "Il corteo transiterà – ha chiarito don Lauro Marinelli – in via Buonarroti, viale Europa, fino al campo sportivo per poi tornare al punto iniziale. Nell’occasione gli alunni delle medie raffigureranno scene della Madonna trasportando la statua dell’Annunziata". Seguirà, alle 23, lo spettacolo pirotecnico. Quattro le messe previste domenica: si terranno alle 7.30, alle 10, alle 11.30 e alle 19. Nel caso delle 10, saranno presenti anche alcune autorità. Ma è in questa giornata che andrà in scena la fiera dell’Annunziata, con circa cento bancarelle disseminate nel vasto spazio adiacente la basilica. Nel pomeriggio, tributo a Lucio Dalla, con il concerto dal titolo ‘Ciao Lucio’.

Francesco Rossetti