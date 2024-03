Festa dell’Annunziata tra fiera, musica e teatro

Un party con canzoni anni ’80 e ’90, circa un centinaio di bancarelle, il coro di voci bianche e lo spettacolo pirotecnico. Sono solo alcuni degli appuntamenti della Festa dell’Annunziata, evento tradizionale organizzato dal Comitato Festeggiamenti della Santissima Annunziata in collaborazione con il Comune, di Montecosaro in scena da giovedì a lunedì. Ieri, la presentazione in Comune, con il presidente del Comitato don Lauro Marinelli, i volontari Gino Pierangeli e Giuliano Massaccesi, il vicesindaco Lorella Cardinali e il musicista Lorenzo Perugini. "Al via – le parole di don Lauro –, una manifestazione molto longeva, di cui conservo grandi ricordi".

Un piccolo assaggio di festa lo si è avuto già domenica scorsa, con il Coro Agape, mentre oggi e domani ci sarà il musical a carattere religioso ‘Forza venite gente’ , in programma alle 21.15 al Cineteatro Moderno.

Giovedì (alle 21.25), invece, ecco il concerto di teatro, poesia, canzoni e musica "Sulle orme di Francesco d’Assisi" alla Chiesa dell’Annunziata, mentre sabato spazio ai quattro ‘Cori di voci bianche’: ‘Do re mi’ di Montefano diretto da Laura Veroli, ‘Istituto Locatelli’ di Tolentino, da Fabiano Pippa, ‘Maurizio Cavallaro’ di Camerino, da Vincenzo Pierluca e il montecosarese ‘In…Canto’, diretto da Lorenzo Perugini.

"Saranno protagonisti circa ottanta giovani e l’evento sarà ad ingresso libero", ha spiegato Perugini. Da giovedì a domenica, invece, una serie di appuntamenti religiosi. Questo il programma completo: alle 18,30, via al Triduo in preparazione della Festa, poi alle 7.30, alle 10, alle 11.30 e alle 19 di domenica ecco le sante messe dell’Annunziata, con l’ultima che vedrà la partecipazione delle autorità.

Dalle otto del mattino circa cento stand animeranno la ‘Fiera dell’Annunziata’, mentre alle 16 spazio all’intrattenimento con ‘Top 80-90 Mania’. Le due iniziative si terranno al parco dell’Annunziata.

I festeggiamenti si chiuderanno lunedì con le messe delle 8, delle 10, delle 11.30 e delle 19, mentre alle 21 sarà il turno della processione con la partecipazione del corpo bandistico ‘Gioventù dell’Annunziata’ e alle 22.30 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

"Così si porta avanti una bella tradizione – ha affermato il vicesindaco Cardinali –, dobbiamo solo ringraziare il Comitato per l’impegno".