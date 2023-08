Festa dell'aratura a Cingoli: il sindaco sale sul trattore

Anche il sindaco Michele Vittori ha partecipato alla dimostrazione della festa dell’aratura, organizzata nella frazione Colognola dal comitato locale per celebrare, con numerosi mezzi agricoli intervenuti, l’importanza del lavoro che, effettuato dissodando il terreno, sancisce l’inizio della stagione agricola. Vittori ha tracciato un solco, guidando uno dei trattori di ultima generazione che in corteo hanno percorso un ampio podere. La partecipazione dei numerosi trattoristi con i loro mezzi, è stato senz’altro il momento-clou della manifestazione a cui si è abbinata la festa dell’amicizia che ha visto, in una cordiale atmosfera di rapporti, gli abitanti di Colognola e tanti originari di essa non più residenti ma tornati per trascorrere il periodo estivo.

A loro, i responsabili della manifestazione hanno dedicato uno spettacolo interpretato dal gruppo folkloristico cingolano "Balcone delle Marche" e alternato a scene di vita campestre. Visibilmente soddisfatto Mario Bacelli, rappresentante della comunità di Colognola, che tra l’altro ha evidenziato lo scopo della Festa dell’aratura, programmata con proposte per ricordare l’operosità e gli svaghi della zona in cui intense restano le attività rurali. Bacelli ha voluto ringraziare il sostegno e la partecipazione dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Michele Vittori. Ha concluso l’evento la tradizionale "Merennuccia": così, in dialetto, è definita la merenda a base di paste (dolci o salate, preparate secondo un’antica ricetta) inzuppate nel vino, consumata sul campo.

Gianfilippo Centanni