Festa dell’autunno con l’associazione. Genitori&figli per mano

L’associazione "Genitori&figli, per mano" ha organizzato per i bambini e le loro famiglie una "Festa dell’autunno alla vendemmia". Il pomeriggio di ludodidattica, imparare divertendosi, è consistito in raccolta dell’uva, una merenda a base di prodotti che si possono fare con il mosto e la pigiatura dell’uva. I piccoli e i grandi hanno assistito a tutte le fasi di produzione del vino e del mosto. Prossimi appuntamenti in programma saranno la raccolta delle castagne, ormai consuetudinaria di San Martino, il foliage di Canfaito e laboratorio artistico, la raccolta delle ghiande e creazione del "caffè di ghiande" e tante altre cose legate alla stagione. Per maggiori informazioni: [email protected].