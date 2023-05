Festa dell’Europa per cinque giorni Sentirsi parte di una grande comunità

di Elena Silvetti

Da martedì a sabato 13 maggio Macerata celebra la festa dell’Europa 2023. Oltre ai tradizionali ’Aperitivi europei’, che si svolgeranno da mercoledì a sabato a partire dalle ore 19, a cui hanno aderito 65 locali della città, ci sarà un ricco calendario di iniziative che renderà attrattiva e interessante la manifestazione con eventi riguardanti il gioco, la matematica e le sue connessioni con l’arte, il cibo e la scienza.

Martedì 9, nell’aula magna dell’Ite ’Gentili’ dalle 9 alle 13, si terrà "European Youth Lab", laboratorio di partecipazione per studenti e giovani, e la premiazione dei vincitori del contest l’UExME. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18 nello spazio MATT coworking, sarà possibile conoscere le opportunità dell’Erasmus Plus attraverso un incontro a cura di Projectfin. Dalle 18, la libreria Del Monte ospiterà "L’ora dell’assenzio: Fée Verte e Poeti Maledetti", una degustazione letteraria alla scoperta dei poeti maledetti. La giornata si concluderà con l’evento curato da Erasmus Student Network (ESN), "Cittadinanza europea: un bagaglio di opportunità", nella galleria degli antichi forni, seguito da un’international dinner, dalle 18.30 alle 22.

Mercoledì 10 gli antichi forni si rianimeranno dalle 18 con un Tandem linguistico, conversazioni in lingua a cura di ESN, seguito da una degustazione di prodotti tipici organizzata da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Fermo.

Giovedì 11 sarà una giornata dedicata a grandi e piccini con laboratori ludici per bambini da 4 anni in su, "Giochi sotto al loggiato" dalle 18 in corso Matteotti n. 32, curati dalla libreria Bibidi Bobidi Book. Dalle 17 alle 18.30, nello spazio MATT coworking, ci sarà un workshop curato da Paolo Roganti su "Lavorare senz’ansia Skilling me softly". Dalle 18.30 alle 19.30 la galleria degli antichi forni ospiterà "La scienza nella sfida alimentare: tradizione europea e innovazione", un caffè scientifico al quale interverranno Beatriz Castelar e Daniele Paci, moderati da Andrea Capozucca. Sempre alla galleria, dalle 17.30 alle 20, ci saranno giochi e attività matematiche per tutte le età curati da Andrea Capozucca, Labilia Steam Team, Natural Toys e gli studenti di Tecniche della comunicazione scientifica dell’Università di Camerino. La giornata si concluderà con un DJ set di Gioele Mazza e Luca Moretti, in piazza Mazzini dalle 22.30.

Venerdì 12 dalle ore 18 verrà rinnovato l’invito per "Giochi sotto al loggiato". La Bottega del Libro ospiterà "Avventure tra i libri!" per veri esploratori da 8 anni in su. Dalle 17.30, nella la galleria antichi forni, ci saranno giochi e attività matematiche per tutte le età, seguiti dal caffè scientifico "Matematica, giochi e politica" con Alberto Branciari. La giornata si concluderà con un incontro a Palazzo Conventati "L’Europa per i giovani e le città" che si terrà dalle 18 alle 20, curato da Anci giovani amministratori, in collaborazione con Europe Direct Regione Marche. Al termine verrà offerta da Confartigianato una degustazione di prodotti tipici.

Sabato 13, nella libreria Bibidi Bobidi Book alle ore 17, verrà presentato il libro "Mamma! In quanti modi si può dire mamma" con l’autrice Arianna Cacciapuoti e il successivo laboratorio. Alla galleria degli antichi forni, dalle 17.30, ci saranno giochi e attività matematiche per tutte le età e il caffè scientifico "La creatività dell’intelligenza artificiale" con Emanuele Frontoni, Stefano Papetti e Maurizio Pugno. La festa dell’Europa si concluderà con il concerto live di Mike Coacci e Joe Galullo.