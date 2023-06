"Festa dello sport allo stadio"

Una mattinata dedicata allo sport quella di mercoledì scorso per le classi della scuola primaria che sono scese in campo negli impianti sportivi del Giovanni Paolo II in località Boschetto per cimentarsi in varie discipline sportive di ogni genere e più o meno diffuse a Matelica, dove sono decine le associazioni sportive esistenti. Ad intervenire a questo tradizionale appuntamento di fine anno sono stati il sindaco di Matelica Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani, l’assessore allo Sport Graziano Falzetti ed il vicepresidente del Coni Marche Giovanni Torresi. Molto soddisfatto della riuscita della giornata si è dichiarato l’assessore Falzetti, sostenitore del fatto che "i ragazzi si sono divertiti tantissimo e hanno partecipato con molto interesse all’evento che è molto importante per avvicinarli alle realtà sportive che non sono solo competitive. Ringrazio per questo la dirigente scolastica e le maestre impegnatesi fattivamente e inoltre mi fa molto piacere che abbia partecipato anche il vicepresidente Torresi, che ringrazio per la presenza e invito a tornare per le prossime iniziative, considerato che i nostri impianti saranno usati nei prossimi giorni per i campionati nazionali universitari, una grande opportunità per Matelica, considerato l’afflusso di giovani che porterà".

m. p.