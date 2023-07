Festa dello sport con varie discipline

Oggi, dalle 18.30 in poi, "SporTiamo Insieme" a Petriolo, ovvero la Festa degli sport del paese, organizzata dal Comune con la Pro Loco (ProPetriolo 2000) e le attività commerciali. Protagoniste le varie discipline: golf, ruzzola, calcio, freccette, tiro a segno, palestra e fitness, kick boxing, hockey, ping pong, bici per bambini e ragazzi ed e-bike. "Più giochi, più vinci simpatici gadget", è l’invito degli organizzatori a persone di ogni età. Per le vie del paese, inoltre, non mancheranno stand gastronomici, carne alla brace e pizza, affettati e apericena, frutta e verdura sfiziosa. Ingresso gratuito. Una serata all’insegna dello sport, del divertimento e dello stare insieme, per tutta la famiglia.