Festa dello sport: ha vinto il divertimento

Sono stati protagonisti gli alunni della scuola elementare dell’istituto comprensivo Medi, a Porto Recanati, durante la "Festa dello sport" andata in scena venerdì. Il tutto rientrava nei progetti regionali "Marche in movimento" e "Scuola attiva kids". Così, dalle 8 alle 13, i bambini si sono divertiti con le loro insegnanti al palasport e al campo da basket adiacente, cimentandosi in attività sportive e giochi in un clima di allegria. A partecipare pure le società sportive Attila Junior Basket, Ace Volley, Tennis Tavolo Quadrifoglio e Baseball Club Le Pantere, che durante l’anno scolastico hanno affiancato, con istruttori qualificati, le insegnanti durante le ore di lezione, proponendo agli alunni le varie discipline diffuse nel territorio. Sempre nei mesi scorsi, con il progetto "Sport e Salute", la scuola ha tenuto diversi interventi educativi multidisciplinari, aiutando i bambini a comprendere l’importanza di uno stile di vita sano sia sotto l’aspetto nutrizionale che sotto il profitto dell’attività fisica.