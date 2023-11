Festa dello sport: parata di atleti col Coni alla Domus San Giuliano

La sala sinodale della Domus San Giuliano apre le porte alle stelle dello sport della provincia di Macerata, domani alle 17.30 in occasione dell’annuale Festa dello sport, organizzata dal Coni Macerata con i patrocini di Regione Marche, Provincia e Comune di Macerata. "La Festa dello Sport è un’occasione di assoluto prestigio per Macerata ‘Città Europea dello Sport 2022’ – afferma l’assessore Riccardo Sacchi – che promuove e valorizza tutte le discipline con l’obiettivo di diffondere una cultura sportiva fatta di valori autentici". "Questo è stato un altro grande anno per l’Italia e per le Marche le quali hanno dato un contributo molto importante – aggiunge Fabio Romagnoli, delegato del Coni Macerata –. C’è molto nel nostro territorio, basta semplicemente pensare a tutte le manifestazioni che sono state organizzate nella nostra provincia e quanto queste hanno potuto dare lustro e far conoscere i nostri territori". "Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra regione – dichiara Fabio Luna, presidente Coni Marche –. Sarà bellissimo ritrovarci per celebrare tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Avremo in sala tanti protagonisti della scena sportiva nazionale, i cui successi si riverberano positivamente sull’immagine delle Marche a 360 gradi".