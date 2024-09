Festa dell’Unità al Sasso d’Italia, si parte coi giovani

I Giovani Democratici apriranno questa sera, alle 21.15, la tre giorni della Festa dell’Unità al Sasso d’Italia. L’iniziativa dal titolo "Next Generation Politics", mira a una prospettiva inclusiva e informata delle politiche giovanili tramite il confronto e lo scambio di opinioni, buone pratiche ed esperienze. Ad aprire la festa saranno, dunque, alcuni giovani volti dell’amministrazione pubblica italiana come la neo assessora alle politiche sociali della città di Perugia Costanza Spera e il presidente dei GD Emilia Romagna, nonché coordinatore di Anci Giovani Emilia Romagna, Andrea Capellini. La serata proseguirà con il collegamento con l’eurodeputato Brando Benifei, coordinatore Commercio internazionale dei Socialisti&democratici. Dopo il dibattito, a seguire un dj set di Michele Duscio. La Festa dell’Unità proseguirà, poi, per tutto il mese di settembre in 12 giorni e toccherà 10 comuni della provincia. "Sarà l’occasione per continuare la raccolta delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata e per la proposta di legge per il salario minimo – spiega il segretario provinciale del Pd, Angelo Sciapichetti – e per dibattere su argomenti al centro del dibattito politico nella nostra provincia quali lavoro, sanità, scuola,acqua, rifiuti, ricostruzione, Next generation Eu con la presenza della parlamentare Irene Manzi, del consigliere regionale Romano Carancini e di diversi rappresentanti nazionali del Partito democratico". Dopo l’appuntamento di questa sera, la Festa proseguirà al Sasso d’Italia anche domani e sabato, per poi spostarsi la prossima settimana a Recanati (venerdì), San Severino,(domenica prossima), il 20 a Civitanova, il 21 a Cingoli e Matelica, il 26 a Tolentino, il 28 a Corridonia e il 29 a San Ginesio.