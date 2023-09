Festa di 45 anni dell'Ant a Civitanova: la Cinciallegra celebra l'anniversario

L’Ant compie 45 anni e la Cinciallegra mette a disposizione i suoi spazi per celebrarne l’ anniversario. L’appuntamento è per il primo ottobre, due gli obiettivi dell’iniziativa: il primo, promuovere una raccolta per sostenere le tante attività svolte dall’Associazione; il secondo, organizzare alla grande l’avvento dell’autunno, in una giornata di festa e divertimento per famiglie e bambini.

Un programma ricchissimo per l’occasione.

Per stuzzicare l’interesse dei bambini ed educarli al rispetto degli animali e della natura, l’associazione Cavalli delle Fonti metterà a disposizione i suoi pony per tutta la giornata: i bambini potranno giocare con loro, accarezzarli e cavalcarli con l’aiuto di esperti. La Cinciallegra, inoltre, allestirà un box merenda per i presenti destinando una parte del ricavato all’Ant.

Il programma non si esaurisce qui.

Il Centro Cinofilo "Qua la zampa" infatti, organizza con Elisa e altri esperti, un seminario sul benessere dei cani, sul modo di accudirli e su come gestirli e comunicare con loro sia in città che nel privato.

E poi l’Alpha Gemini, l’associazione astrofili che ’spiega’ l’ universo suscitando sempre grande interesse e voglia di sapere.

Una ricca lotteria infine concluderà la giornata, nel corso della quale il divertimento e la conoscenza potranno coniugarsi con la solidarietà e il sostegno ad un’associazione benemerita, con passione guidata da lustri da Fiorenza Paffetti Perugini, alla quale la città e tutto il territorio non possono che dire grazie.

Giuliano Forani