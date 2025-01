Festa di Capodanno. Brindisi, musica e balli. La piazza gremita saluta il nuovo anno

Una piazza della Libertà gremita e carica di entusiasmo ha salutato l’arrivo del 2025. La festa organizzata dal Comune è stata un successo ed ha raccolto migliaia di partecipanti. Per il countdown alla mezzanotte sono saliti sul palco il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori. "Vedere questa piazza così piena è bellissimo, abbiamo bisogno di questi momenti, di vivere questa città – ha detto al microfono Parcaroli –, quest’anno Macerata è stata visitata da 150mila persone. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a far tornare la città bella e viva come una volta".

Il capodanno è stato trasmesso in diretta su Radio linea n.1 con la conduzione di David Romano. In piazza sono scesi giovani, meno giovani e intere famiglie. Riccardo Sacchi, assessore agli eventi, ha sottolineato: "Siamo contenti di aver dato occasione ai maceratesi di rimanere in città. Finalmente non dobbiamo spostarci, abbiamo una meravigliosa festa in piazza e per le vie. La città è bella, sorridente ed entusiasta. Divertiamoci con responsabilità ed intelligenza. Auguri per un buon 2025. Viva Macerata".

In piazza c’era anche la pro loco del capoluogo con panettoni e spumanti. Dopo il brindisi di mezzanotte, la piazza si è letteralmente scatenata. Il campione della motoGp Marco Melandri, infatti, si è esibito in veste di dj facendo ballare migliaia di presenti.

Fra remix di celebri canzoni anni ‘80 e ‘90, la musica è andata avanti fino alle 2, con la voce di Mary Scotto e le canzoni in versione dance di Vasco Rossi, Tiziano Ferro e Ligabue. Nonostante fossero vietati, per le vie del centro sono stati fatti scoppiare molti petardi. In piazza Vittorio Veneto, verso l’una, è stata lanciata anche una bomba carta che ha lasciato un evidente segno nero sulla pavimentazione (nella foto in basso a sinistra). Fortunatamente non c’erano persone attorno e nessuno è rimasto coinvolto. Per tutta la notte, vigili urbani, poliziotti e carabinieri sono stati al lavoro e hanno sorvegliato la situazione per fare in modo che la festa avvenisse in totale sicurezza. E così è stato, in una serata colorata e viva.