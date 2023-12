Festa di Capodanno in piazza, ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità in piazza della Libertà in vista del Capodanno. L’ordinanza della polizia locale prevede che dalle 7 di venerdì alle 13 del 7 gennaio, ci sia il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza, nella zona di parcheggio a pagamento, per montaggio e smontaggio palco. Dalle 10 di domenica alle 2 del giorno successivo: divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza anche sugli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili; in via Don Minzoni (nel tratto via Zara – piazza Libertà) dalle 17 di domenica alle 6 del giorno successivo: divieto di transito eccetto autorizzati, veicoli mezzi d’emergenza, ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio delle persone diversamente abili con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica/ibrida.