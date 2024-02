Festa di Carnevale a Porto Recanati

Pomeriggio all’insegna del divertimento, specialmente per i più piccoli. domenica a Porto Recanati c’è "Insieme è Carnevale", iniziativa organizzata dal Comune. Il ritrovo sarà alle 16, in piazza del Borgo. Proprio lì, verranno allestiti giochi, attività di animazione, laboratori e trucca bimbi per festeggiare al meglio il Carnevale. E non mancheranno nemmeno tanti dolcetti e caramelle da regalare ai bambini e alle bambine che parteciperanno. A collaborare anche i comitati di quartiere, che cureranno l’intrattenimento. Si farà il bis martedì con il Carneval Party.