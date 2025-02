Festa di Carnevale a Valfornace

Valfornace si prepara a festeggiare il Carnevale con una serie di appuntamenti organizzati dall’associazione Pro Pieve in collaborazione con il Comune. Domani Festa di Carnevale al Palazzetto dello Sport che si trasformerà, a partire dalle 21,30, in una grande pista da ballo, animata dalla musica dell’Orchestra Felix di Stefano Gianfelici. Durante la serata saranno offerti dolci tipici carnevaleschi per deliziare tutti i partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333-7904923.

Martedì "Uno, Due, Tre... Stella!": dalle 16.30 alle 19.30, i bambini saranno i protagonisti di un evento pensato appositamente per loro. Giochi, animazione e una speciale gara di dolci attendono le famiglie sempre al Palazzetto dello Sport. Chiunque voglia partecipare alla competizione culinaria potrà portare un dolce di Carnevale e sfidarsi in un goloso concorso. L’ingresso è a offerta libera.