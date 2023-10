Festa di Halloween in piazzale Falcone. Gustosa sorpresa per chi si maschera

Martedì festa di Halloween in piazzale Falcone (zona industriale Le Grazie) a Tolentino, organizzata dal gruppo festeggiamenti Le Grazie. Cena dalle 20 in un locale riscaldato con menù fisso, anche per bambini (rispettivamente 25 e 10 euro). Musica dal vivo con Gianni e Roberto. Sorpresa gustosa per chi si presenta in maschera. Prenotazione obbligatoria entro la giornata di oggi ai numeri 3495362828, 3312661444, 3470747970.