Festa di primavera al Villaggio delle ginestre

Festa di primavera al Villaggio delle ginestre, il centro di riabilitazione gestito dalle suore dell’opera San Luigi Guanella e diretto da suor Barbara Brunalli. Si è partiti dal "Villaggio degli gnomi" con l’allestimento scenico di una fiaba, testo interpretato da Gioele Marozzi e mimato da alcune operatrici del Centro, insieme al Re degli Gnomi (al secolo Antonio Raschia). Poi un omaggio terreno alla primavera con alcune piantumazioni a cura delle ragazze ospiti del Centro di riabilitazione ed infine il lato gastronomico ovviamente in tema primaverile e magistralmente preparato dalle cuoche della struttura. Giusto per citarne una, panna cotta con marmellata di viole e relativi petali a fare da richiamo per i golosi anche visivi. Una festa di primavera, realizzata grazie all’ impegno e alla creatività degli operatori del Villaggio, con lo spirito di stare insieme e proseguire nel solco dell’opera fondata da San Guanella. Hanno presenziato varie autorità e numerosi ospiti: il sindaco Bravi con l’assessora Soccio, il sindaco di Montefano, Angela Barbieri, l’assessora comunale di Loreto, Maria Teresa Schiavoni, il rettore emerito di Unimc, Adornato, il direttore generale della BCC di Recanati, Davide Celani, la presidente del Moica, Elisa Cingolani, la responsabile Fai progetti per la disabilità, Silvia Del Vicario, rappresentanze della cooperativa Terra e Vita, della società Koinonia , e, naturalmente, il direttore sanitario del Centro, Corvatta.