Festa di San Bartolomeo, ecco il calendario degli eventi

Scalda i motori la tradizionale ’Festa di San Bartolomeo’. Il Comune, insieme con la Pro Loco di Morrovalle, ha organizzato quattro serate di musica, comicità, folclore e divertimento in onore del santo patrono, concentrate in un ricco calendario diviso tra programma religioso e civile. Tutti gli eventi, ad ingresso libero, si terranno tra la piazza del centro storico, Vittorio Emanuele, e la chiesa di San Bartolomeo.

Si partirà domani, alle 21, con la commedia dialettale dal titolo, ’Li parendi de Roma’, portata in scena dalla compagnia teatrale ’La Nuova’ di Belmonte Piceno, per poi continuare venerdì, sempre la sera, quando nel cuore del borgo antico farà tappa il Festival Internazionale del Folklore, con protagonista l’associazione culturale ’Li Pistacoppi’. La musica farà da cornice invece alle ultime due giornate dei festeggiamenti. Sabato, infatti, alle 21.45 è attesa l’esibizione del corpo bandistico cittadino ’Giuseppe Verdi’, mentre per il gran finale di domenica sul palco salirà la voce di David Mazzoni, insieme al giovanissimo pianista Alessandro Gervasi, bambino prodigio che ha incantato dal palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo; non mancheranno le risate con il comico, nonché attore, Gianluca Fubelli, noto anche con lo pseudonimo di ’Scintilla’.

A seguire la classica estrazione della tombola e, dopo la mezzanotte, si ballerà ancora, questa volta sulle note di Matteo Cecchi dj, affiancato da Giorgio Paciarelli. Le funzioni religiose si terranno sabato a partire dalle 18.30, con la messa nella chiesa di San Bartolomeo: dalle 21.15 inizierà la processione in onore del santo. Altre messe saranno invece in programma la domenica alle 9.30, 11 e 18.30. Per info Pro Loco Morrovalle 0733.222913 o 380.2089886 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13).

Diego Pierluigi