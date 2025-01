Festa di San Biagio, tutto pronto

Lunedì, alle 18.30, nella chiesa del Sacro Cuore (detta anche dei sacconi) nel centro storico di Tolentino, alla presenza delle autorità locali, sarà celebrata la festa di San Biagio, protettore della gola. La festa di San Biagio si collega con il canto sacro, molto curato in questa chiesa; quest’anno canteranno due artisti molto attivi nel panorama musicale anche fuori regione: Andrea Ferranti, tenore, e Stefano Stella, basso, accompagnati dall’euphonium di Simone Settimi e dall’organo suonato da Andrea Carradori. Dopo la messa ci sarà la tradizionale benedizione della gola e la distribuzione dei panini benedetti. Oltre alle autorità, sono stati invitati i responsabili del volontariato di assistenza ai bisognosi. I "sacconi" avranno in cura, come ogni anno, la distribuzione del pane benedetto ai fedeli.