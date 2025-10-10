Festa di San Catervo nel segno della famiglia

Presentato ieri il calendario della Festa di San Catervo, patrono di Tolentino. Il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, l’assessore alla cultura Fabio Tiberi, la vicesindaco Alessia Pupo e il parroco don Gianni Compagnucci hanno illustrato il programma civile e religioso. La tradizione vuole che Flavio Giulio Catervio sia stato il primo evangelizzatore della città; nel sarcofago conservato nella cattedrale (l’edificio ora è in fase di ricostruzione post-sisma) ci sono anche la moglie Settimia e il figlio Basso e nell’epigrafe si parla di sposi di "pari dignità" ("con meriti uguali"). "Quella di San Catervo è anche una festa in cui si celebra la famiglia – ha detto Massi -. Ringrazio tutta la comunità religiosa di Tolentino per il grande lavoro dal punto di vista sociale: fa del bene alla città e dà parole piene di speranza". "Tutti gli anni registriamo una grande partecipazione", ha aggiunto don Gianni.

Il calendario religioso parte martedì, mercoledì e giovedì, alle 21.15, con triduo, adorazione e catechesi; giovedì alle 18 messa e unzione dei malati. Venerdì, 17 ottobre, giorno della festa del patrono, San Catervo Martire le messe si susseguiranno alle 8.30, 10, 11.15, 16; quella delle 18 sarà presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi, alla presenza delle autorità civili e militari. Poi alle 19 processione per le vie di Tolentino.

Per quanto riguarda le manifestazioni civili, domani al Miumor di Palazzo Sangallo, alle 10, appuntamento con Nati per Leggere. Domani e domenica, al Castello della Rancia, mentre lunedì, al Vaccaj, alle 17.30, convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra" sul mondo del calcio. Da venerdì a domenica della prossima settimana, 17, 18 e 19 ottobre, nella zona industriale Le Grazie "Castagnata" con stand gastronomici, musica, mercatini e animazione per bambini. Sabato e domenica prossimi "Divento Festival"; sabato alle 17, alla sala lettura ex Centrale (Ponte del Diavolo), dopo l’introduzione di Gianfranco Lauretano, incontro con Roberto Salbitani fotografo e autore del libro "Il Viaggiatore Parallelo – fotografie e scritti in diretta dal treno". Domenica, da Interno Marche, alle 10.45 dialogo con Manuel Orazi; alle 16 al Politeama proiezione del film "Marko Polo". Alle 18.30 presentazione del libro di poesia Fissature di Gabriele Codoni.

Lucia Gentili