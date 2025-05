Festa di San Gabriele, ci siamo. Gran finale con Marco Morandi

Scalda i motori la tradizionale Festa di San Gabriele si prepara a entrare nel vivo venerdì, con la gara di briscola alle 21, nella chiesa dei Padri Passionisti di Morrovalle. Prenderà inoltre il via la 16esima edizione della sagra "de li gnocchi cò la papera", già sabato dalle 19 quando sarà la musica, prima con l’esibizione delle majorettes del gruppo "Koreos", poi spazio a "Più che Cesere", cover band di Cesare Cremonini a cui farà seguito il dj Marco Cecchi. Domenica si partirà da mezzogiorno con l’apertura degli stand gastronomici, poi alle 14.30 si terrà il 13esimo trofeo San Gabriele "Memorial Luca Stizza", gara di cross country per la categoria giovanissimi, e la sera si danzerà insieme a Simona Quaranta. I festeggiamenti riprenderanno il 29 maggio, quando sul palco (alle 21.15) andrà in scena la commedia dialettale dal titolo "Achille Ciabotto lu medico condotto" a cura della Compagnia Filarmonica Drammatica "Andrea Caldarelli" mentre il 31 maggio, dalle 21 serata insieme alla On Air Band. Gran finale il primo giugno alle 21.30 con Marco Morandi (nella foto). Per tutta la manifestazione sarà aperta la pesca di beneficenza dedicata alla missioni passioniste.