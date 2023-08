Festa di San Giuliano Chiusura senza fuochi "Soldi destinati a rendere più ricco il programma"

Quest’anno si rinnova la tradizione della festa di San Giuliano senza fuochi d’artificio, anche se ogni volta inchiodavano tantissima gente lungo le mura di viale Leopardi attratta da quei giochi di colori e luci capaci di illuminare la notte. "Ma noi – spiega l’assessore Riccardo Sacchi – non siamo contrari a priori a questo spettacolo. Nel primo anno c’erano le restrizioni dettate dal Covid. Poi siamo stati travolti dalla crisi che ha colpito tantissime famiglie con i rincari delle bollette, così abbiamo destinato i 6mila euro, che avremmo speso per questa iniziativa, e gli altri 6mila messi a disposizione dall’assessorato ai Servizi sociali per un progetto che ha consentito a circa una cinquantina di giovani di famiglie in difficoltà di potere svolgere un’attività sportiva". Lo scorso anno è stata così fatta una scelta. "Sì, è stata una scelta politica perché lo scoppio della guerra in Ucraina ha fatto sì che triplicasse l’importo delle bollette, che aumentassero la benzina, i testi scolastici e i generi alimentari, in questo quadro non ci è sembrato giusto spendere seimila euro per i fuochi d’artificio, ma abbiamo preferito dirottare quei soldi alle famiglie". Anche quest’anno non si potranno vedere i fuochi d’artificio che di fatto allungavano la festa mentre i commercianti smontavano le bancarelle. "Quest’anno – spiega Sacchi – abbiamo pensato a una festa molto popolare arricchendo le proposte con musica, con il concorso nazionale Miss Blumare, con il dj set, magia e altre iniziative. È un calendario in cui abbiamo coinvolto le associazioni e le realtà del territorio". Sarà ancora sistemato in piazza della Libertà lo stand dove si potrà mangiare anche la papera. "Sarà montato in piazza della Libertà, non escludo che in futuro possa spostarsi sulla Terrazza dei popoli, una soluzione che per quest’anno è stata accantonata in quanto quello spazio è al centro di un intervento".

Il programma prevede per oggi alle 21, in piazza, intrattenimento con Alceo Swing Band e il Family Show. Domani il via alla tradizionale fiera di San Giuliano, sulla quale (purtroppo) incombe l’incertezza legata alle previsioni meteo.

Lorenzo Monachesi