Festa di San Giuliano. Il mercato del mercoledì in viale Puccinotti

Mercoledì mattina il tradizionale mercato settimanale che si snoda lungo il centro si trasferisce in viale Puccinotti per gli eventi legati alla festa di San Giuliano.

Dalle 6 alle 15 ci sarà divieto di transito e la direzione obbligatoria verso per tutti i veicoli provenienti da Corso Cavour verso i giardini. In piazza Garibaldi sarà prevista la direzione obbbligatoria dritto con immissione verso i giardini per i veicoli provenienti da piazza Annessione e via Leopardi.

Ai giardini Diaz sono previsti la sospensione dell’ordinanza di divieto di transito per veicoli circolanti dalle ore 7 alle 15 relativamente all’accesso di piazza Garibaldi; l’istituzione del limite di 30km orari; la sospensione della segnaletica verticale di direzione obbligatoria diritto e anche il divieto di accesso posta all’intersezione con viale Puccinotti.

Le direzioni consentite sono le seguenti: diritto in direzione piazza Marconi e svolta a sinistra in direzione viale Trieste. In corso Cavour sono previste l’istituzione del limite massimo di velocità di 30km/h in prossimità di piazza Garibaldi e l’istituzione di preavviso direzione obbligatoria a destra in prossimità di piazza Garibaldi.

È autorizzata la sosta nell’anello perimetrale dei giardini Diaz, dove consentito dalla segnaletica, per i veicoli degli operatori commerciali titolari di concessione.