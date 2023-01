Festa di San Mario, una cena di tradizioni

Domani sera, alle 20, torna la cena per la festa di San Mario. Al ristorante Etoile, in via Le Mosse, si ritroveranno tanti cittadini della provincia, sconosciuti fino al momento cordiale, ma uniti da sempre dal nome. Così, per la 57ª edizione, dopo due anni di stop per la pandemia, ecco "il momento tanto atteso", dice Mario Traballoni, uno degli organizzatori. Nel 2020 ci furono 124 presenze mentre per quest’anno si registrano già oltre 70 adesioni. Il menù prevede tagliatelle al sugo di papera, risotto con funghi porcini e tartufo fresco, grigliata mista, patate arrosto, insalata, oltre a vino, dolce, caffè e digestivo. La torta è offerta dagli eredi del farmacista di Pioraco Mario Rossi, mentre i vini dai familiari del Cavaliere Mario Menichelli di Matelica. Ultime prenotazioni al 339.5865617 o [email protected]