Festa di San Patrizio a Treia. Eventi tra cultura e tradizione

Dal 14 al 22 marzo tornano le celebrazioni per la festa del patrono di Treia. La città s’immergerà in un’atmosfera festosa e coinvolgente con il tradizionale San Patrizio Festival che offre una serie di eventi che abbracciano cultura, tradizione e intrattenimento. Si inizia con lo spettacolo di venerdì, alle 21 nella piazza della Repubblica che si animerà con l’esibizione de "I Brutti di Fosco". In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Mercato Coperto.

Il giorno successivo il teatro comunale ospiterà alle 21.15 lo spettacolo "Ti amo o qualcosa del genere", parte della stagione teatrale. Il 16 marzo dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 la prestigiosa Accademia Georgica apre le sue porte per il secondo Open Day "Luigi Emili", offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire tesori culturali e storici. Nel pomeriggio, alle 17 i più piccoli saranno affascinati dallo spettacolo "Avventure Straordinarie" al teatro comunale, un viaggio teatrale pensato per ragazzi e famiglie. Dalle 19,30 alle 21 piazza della Repubblica si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto con i coinvolgenti balli celtici.

Il 17 marzo, giorno del patrono, dalle 8 le vie del centro storico saranno animate dalla tradizionale fiera di San Patrizio, con bancarelle e stand gastronomici che offriranno prodotti tipici e artigianato locale. Alle 18 la comunità si riunirà per la solenne processione in onore di San Patrizio. Seguirà la messa celebrata dal vescovo Marconi. La sera alle 21,15 il teatro comunale ospiterà un nuovo appuntamento con il musical "Forza Venite Gente".