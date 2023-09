Festa di Santa Maria Corridonia: 38ª ediz. per tutto il weekend

Come da tradizione è pronta ad accendersi anche quest’anno la Festa di Santa Maria, arrivata oramai alla sua 38esima edizione. Il ricco calendario, con eventi religiosi e civili allestiti dal Comitato festeggiamenti Santa Maria, si dilungherà per tutto il fine settimana e partirà già questa sera, quando sul palco del piazzale antistante alla chiesa sita in viale Europa salirà il gruppo "La Bottega del Clan" con la musica dei più famosi cantautori italiani. Inoltre, già dalle 20 saranno aperti gli stand gastronomici, dove saranno serviti dei piatti che varieranno ogni giorno. Si replica domani alle 21 con l’appuntamento in pista sulle note di Multiradio, mentre il venerdì sarà dedicato alla celebrazione della Beata Vergine Maria quando alle 20.30 si terrà il Rosario e la Messa, animata dall’Unitalsi (l’associazione mette a disposizione anche dei mezzi per chi non può recarsi alle celebrazioni in autonomia, info al 348.8255401). Poi, a seguire, la Processione con fiaccolata, accompagnata dalla Banda Musicale Città di Corridonia. Il programma musicale riprenderà sabato con la serata che si concluderà con la musica dance anni ’70 e ’80, proposta dalla band "Flash Bank". Il gran finale di domenica sarà affidato all’orchestra Roberto Anselmi. Ogni sera non mancheranno le consuete frittelle di Santa Maria, così come la pesca di beneficenza.