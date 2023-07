Festa di Sant’Anna al via domani Tra gli ospiti Battaglia e Tornambene

Comincerà domani la Festa di Sant’Anna a Porto Potenza che andrà avanti per ben dieci giorni con un fitto calendario di iniziative. E non mancheranno nemmeno alcuni nomi illustri della musica, come Dodi Battaglia (ex Pooh), Alberto Camerini e Sofia Tornambene che si esibiranno in città. Come sempre, il tutto è organizzato dall’Associazione Festa di Sant’Anna, presieduta dal parroco don Massimo Fenni. "Quest’anno la festa ha il tema ‘In una goccia d’acqua, c’è il segreto di tutti gli oceani sconfinati’ – spiegano gli organizzatori –. Oltre a proporre tanto divertimento in sicurezza, c’è il proposito benefico di sostenere la missione del gruppo locale del Rione Musicisti, in favore dell’Ospedale di Dubbo e dei bambini orfani in Etiopia. Avremo, inoltre, la ‘Lotteria dei Buoni’ che propone 10 premi costituiti esclusivamente da buoni spendibili per beni molto utili. Il primo premio sarà un buono spesa alimentare da 5mila euro, il secondo premio dei buoni benzina per 2mila euro, il terzo premio un buono spesa di mille euro al Med Store". Quanto al calendario delle iniziative: domani grande apertura con l’allegria dei Folkappanda. Si proseguirà sabato con musica e food rievocando Bud Spencer e Terence Hill, e a seguire domenica, che sarà interamente dedicata ai bambini, con Cartoon Band e Portolandia. Il 24 luglio, invece, grandi risate con "Gli Instabili", mentre il 25 tanta musica con le band locali e il 27 l’orchestra show con Roberto Polisano Band. Il clou ci sarà prima il 28 luglio con i giovani potranno scatenarsi ballando con la musica anni’ 80 di Alberto Camerini, e pure il giorno successivo con le memorabili canzoni dei Pooh, cantate direttamente dallo storico chitarrista Dodi Battaglia e la sua band. Il gran finale è previsto la serata del 30 luglio con il comico Luccisano e l’ospite Sofia Tornambene, per premiare gli addobbi locali e per l’estrazione della "Lotteria dei Buoni". Riguardo alle funzioni religiose: il 26 luglio ci sarà la messa per la patrona Sant’Anna, presenziata dal vescovo della Diocesi di Fermo Rocco Pennacchio, e a seguire la tradizionale processione per le vie del paese.