Festa di Sant'Esuperanzio a Cingoli: È tempo di celebrazioni!

Domani si celebra a Cingoli la festa "estiva" in onore del patrono Sant’Esuperanzio. Le sue reliquie sono venerate nella cripta inaugurata, sotto l’altare maggiore del tempio, nella terza domenica di luglio del 1777: da allora, in ogni estate viene rispettata la ricorrenza, come in inverno, il 24 gennaio, quella del rinvenimento nel 1495 delle spoglie mortali. Dopo le funzioni che si terranno nel tempio durante la mattinata, nel pomeriggio alle 18, in Piazza Vittorio Emanuele II, è in programma la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi.

g. cen.