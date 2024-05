Festa doppia per le famiglie all’ippodromo

La Festa della Famiglia si unisce alla Corsa dei quartieri de Citanò. Domenica 26 maggio, all’Ippodromo Mori, a partire dal primo pomeriggio, il Centro per la Famiglia, servizio dell’assessorato della Famiglia del Comune di Civitanova, in gestione all’Asp Paolo Ricci, organizza, in collaborazione con l’associazione Cavalli delle Fonti, una serie di attività per festeggiare nel segno della condivisione e della socializzazione una festa importante. Tutti i bambini infatti, all’interno di un’area appositamente allestita, potranno fare un giro sui pony e conoscere da vicino questi graziosi animali. "Il palio dei quartieri – ha detto l’assessore Barbara Capponi – è una iniziativa di aggregazione e svago pensata non solo per gli appassionati di ippica, ma per tutta la città. Insieme ai Cavalli delle fonti, renderemo anche questa occasione Civitanova città con l’infanzia in un contesto nuovo, variegato e in una splendida location". Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo del Trotto, giocare con i gonfiabili e pranzare o fare merenda nello stand allestito dalla Pro Loco di Civitanova Alta. Alle 16 estrazione della lotteria di beneficenza e subito dopo inizierà la sfilata dei gonfaloni degli undici quartieri che darà il via alla corsa. "Ringrazio l’assessore e le famiglie che condivideranno con noi la giornata di domenica – ha detto il consigliere comunale e coordinatore dell’evento Pierpaolo Turchi –. La presenza del Centro per la famiglia e dell’associazione Cavalli delle Fonti è sicuramente un valore aggiunto. Questa sinergia è segno di una città viva".