Festa e ritrovo per i nati nel 1945

Cordialmente festoso è stato a Cingoli il quinto incontro della classe 1945, organizzato dall’infaticabile Giordano Massaccesi che tiene una precisa contabilità delle risultanze registrate nelle precedenti occasioni. La prima è iniziata col presupposto della replica ogni dieci anni, poi si è deciso all’unanimità di programmare l’appuntamento alla scadenza d’ogni quinquennio. La tradizione è stata interrotta solo a causa della pandemia. E stavolta l’iniziativa ha avuto il primo momento celebrativo nella chiesa di Sant’Esuperanzio, con la "Messa 1945". Poi la rimpatriata è proseguita e si è conclusa nel Ristorante dei Conti, in cui gli chef Franca e Angelo hanno preparato un menu adeguato alla ricorrenza e servito in sala dalla squadra coordinata da Federico. Tra una portata e l’altra si sono riproposti i ricordi, ogni commensale ha contribuito a rinverdire serenamente il passato congiungendolo al presente: immancabili i paragoni coi trascorsi e l’attualità, ma sempre coniugati col fervoroso ottimismo figlio dell’esperienza. Dopo la torta e lo spumante, totali i consensi per l’eccellente riuscita dell’evento, ribadendo la volontà di siglarne tra cinque anni l’edizione numero sei.

Gianfilippo Centanni