Festa grande alla Rocca Borgesca. In arrivo tre serate a tutta musica

Torna "PartyRocc", con tre serate ai giardini della Rocca Borgesca; domani, venerdì 4 luglio e venerdì 29 agosto. Si parte domani dalle 18.30 con l’aperitivo in diretta con l’animazione di Multiradio, guidata da Giusi Minnozzi. Dalle 21.30 in poi il clou della serata con "Italia Mania" e l’energia esplosiva di "90 Mania". Uno show a 360 gradi, pensato per divertire grandi e piccini, con tanta musica, animazione senza sosta, momenti di pura interazione con il pubblico e un’esplosione di gadget, colori ed energia. A cura del team Mas Flow. "PartyRocc" è promosso dall’amministrazione comunale con la Proloco. "Tornano al centro dell’estate cittadina i giardini della Rocca Borgesca – dice il sindaco Roberto Lucarelli – con gli eventi di PartyRocc, dopo la prima e positiva esperienza dell’anno scorso. L’invito è a partecipare agli appuntamenti che l’amministrazione comunale ha organizzato, triplicando l’impegno dello scorso anno, per rendere la città un punto di riferimento dei momenti dedicati al divertimento e alla musica".