"Festa in chiesa, non c’erano altri spazi?"

Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico di Unimc celebrata dentro la cattedrale di San Giovanni, non si placano le polemiche: interviene ora Sinistra Italiana, con una nota di Serena Cavalletti, coordinatrice provinciale, e Leonardo Piergentili, coordinamento giovani: "La pomposità di questo evento nasconde la differenza di uno studente o una studentessa di una fede diversa da quella cattolica o agnostici o atei", sottolineano da SI. Tanti gli interrogativi: "Considerando le indisponibilità dell’Università, è mai possibile che non si sia potuti rivolgere al Comune? È questo che dobbiamo aspettarci da Unimc (nella foto il rettore John McCourt)? Una progressiva vicinanza alle istituzioni della Chiesa? O il problema è stato politico-amministrativo? La giunta di Parcaroli non è riuscita a garantire un luogo per ospitare un evento di tale importanza?" In riferimento al discorso del ministro Anna Maria Bernini, "non ha parlato delle vittime causate dalle pressioni che spesso l’università comporta, delle ferite invisibili, del malessere psicologico. L’università deve riscoprire le sue caratteristiche di luogo sociale di aggregazione, confronto, dibattito politico, amicizia e solidarietà, non può ridursi a una sfrenata competizione individualistica. Ai ragazzi e alle ragazze di Officina universitaria (che per primi avevano sollevato il tema, ndr) va il nostro sostegno. Ad Azione Universitaria, invece, ricordiamo come il merito sia una favola, finché le condizioni di partenza e le opportunità di tutte e tutti non saranno le stesse – incalzano da SI –, rischia di essere un macigno sulle spalle di chi attraversa un momento di difficoltà ed è schiacciato dagli esempi ’virtuosi’ di chi si laurea prima del tempo. La scuola non è una gara. L’università non è una gara. La vita non è una gara". Il riferimento è ai suicidi di universitari che si sono verificati di recente in Italia.