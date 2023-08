Festa in musica a San Marone

Dopo la partecipata processione in mare e il rientro della teca contenente le reliquie di San Marone nel santuario dove è custodita e da dove è partita in corteo verso il mare, ecco che anche il quartiere che dà il nome al Santo Patrono organizza una festa di accoglienza e di socializzazione. E’ la prima volta che succede a vent’anni dal recupero della vecchia tradizione, la piazzetta antistante il santuario ha accolto tutti per trascorrere una serata diversa e in allegria. Dopo la cerimonia religiosa, quindi, si è celebrata anche quella civile, promossa dalla comunità dei Salesiani, che da sempre fanno dell’incontro uno dei cardini della socializzazione in allegria. Una serata piacevole e partecipata, animata dalla cantante Federica Guardiani, dalle poesie in vernacolo declamate dallo straripante Bruno Francinella e, naturalmente, panini con birra, panini e porchetta graditi da tutti. Ieri, nella città alta, la conclusione dei festeggiamenti del Santo Patrono, con la vongolata storica organizzata dalla locale Pro Loco, le imitazioni della simpaticissima Emanuela Aureli, e i fuochi d’ artificio di chiusura.