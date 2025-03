Festa in piazza con le "Ciuette"

Recanati si prepara a celebrare il 164° anniversario dell’Unità d’Italia, con un evento musicale che promette di coinvolgere cittadini e appassionati. L’iniziativa, portata avanti dal gruppo "Le Ciuette garibaldine" di Recanati, rappresenta un tributo speciale alla storia e all’identità nazionale. La manifestazione, organizzata da Marco Buccetti con la sua band, si terrà questa sera alle 19 in piazza Leopardi. Il gruppo, composto da professionisti e lavoratori appartenenti a diverse categorie, offrirà un’esibizione dal forte impatto simbolico. Avvolti in una gigantesca bandiera tricolore, i partecipanti suoneranno e balleranno al ritmo di marcette e brani della tradizione italiana. Un aspetto distintivo dell’evento è l’invito rivolto al pubblico da parte dello stesso Buccetti: "Vestitevi di rosso come veri garibaldini, portate una maglia, una giubba o una camicia rossa, un cappello rosso e un fazzoletto colorato. Se avete uno strumento musicale, portate anche quello per inneggiare alla nostra Italia. Più siamo e meglio è". L’iniziativa non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per ricordare l’importanza della storia e dei valori che hanno portato alla nascita dello Stato italiano, sancita con la proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861 a Torino.