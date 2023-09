Festa Maria Santissima Incoronata a Monte San Giusto: Fargetta e Sandy Marton

Entrano nel vivo le iniziative per la festa di Maria Santissima Incoronata a Monte San Giusto. Dopo i primi appuntamenti andati in scena lo scorso weekend, oggi il programma patronale messo a punto dalla locale Pro Loco vede la prima di due serate consecutive di stampo dance. Per giovani e nostalgici. Alle 20.30 in piazza Aldo Moro (sede di tutte le manifestazioni, sempre ad ingresso libero) comincerà l’Aperol Spritz Party che si svilupperà col dj set firmato Davide Domenella e Veronica Key, quindi alle 22.30 la consolle sarà presa dal dj Fargetta, figura nota per la presenza su Radio Deejay. Il popolare disc jockey e produttore farà ballare con suoi successi come "Shining star" e "The radio". Si ballerà anche domani. Alle 20.30 cena sotto le stelle con animazione Top80. Per l’occasione si esibirà Sandy Marton, cantante croato lanciato da Claudio Cecchetto e autore ad esempio di "People from Ibiza".

Andrea Scoppa