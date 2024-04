Festa nel quartiere "Santa Lucia". Aperto il Centro di aggregazione

Grande festa per l’inaugurazione della sede del Centro di aggregazione nel quartiere "Santa Lucia" di Recanati. "Oggi (domenica; ndr) è un giorno speciale: un sogno, iniziato circa dieci anni fa dall’allora presidente Sandro Passarini, che finalmente si realizza", ha affermato con soddisfazione il presidente del comitato di quartiere Nardino Beccacece.

Santa Lucia è un quartiere giovane, nato negli anni ’90, e, dopo che la famiglia Boromei ha donato alla comunità 2.500 mq di terreno, si è realizzato il campetto da calcio prima e poi una struttura idonea ad accogliere eventi e incontri anche grazie alla convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale. "Quando si vuole raggiungere un obiettivo, la soluzione si trova e abbiamo risolto problemi burocrati, amministrativi e finanziari – ha ricordato il sindaco Antonio Bravi – e da questa giornata il quartiere ha finalmente un centro dignitoso e moderno". Don Ignazio, che ha impartito la benedizione, ha ribadito l’importanza di avere un punto di riferimento come questo centro per i giovani del quartiere. La festa è iniziata nel pomeriggio, alle 16, con la Partita del Cuore tra Avis Recanati e Quartiere di Santa Lucia finita in parità (10 a 10). Con l’occasione il Comitato ha allestito un banchetto per le offerte destinate alla cooperativa sociale "La Ragnatela" poiché alcuni dei soci lavoratori fanno parte della comunità di Santa Lucia, come ha ricordato la coordinatrice Orietta Falappa. Dopo il taglio del nastro si è scoperta la targa posta all’interno della sala intitolata a Liana Eusebi Boromei.

Antonio Tubaldi