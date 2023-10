Corridonia, festa dei nonni e omaggio ai 90enni

Corridonia, 9 ottobre 2023 - I nonni sono veri e propri tesori. E ieri il centro sociale “Mons. Raffaele Vita” di Corridonia, insieme all’amministrazione comunale, come ogni anno ha voluto festeggiare la ricorrenza della Festa dei nonni invitando nonni e nipoti a trascorrere un pomeriggio insieme.

Omaggiando anche i novantenni con una pergamena ricordo, consegnata dal vicesindaco Nelia Calvigioni e dalla presidente del centro Antonella Garbuglia. È stata offerta a tutti i partecipanti, compresi i ragazzi che hanno partecipato alla Caccia al tesoro organizzata dal Comune (sempre in omaggio ai nonni) una pizzata per merenda. Il tutto, allietato dal gruppo Pitriò’ mmia, che ha suonato stornelli, musica popolare e i canti di una volta.

Per l’occasione, l'assessore Gemma Acciarresi insieme al gruppo Scout e Focolarini ha organizzato una caccia al tesoro nel centro storico: nonni, genitori e nipotini hanno cercato per le vie della città. E hanno trovato il tesoro proprio al centro sociale “Mons. Raffaele Vita”: il tesoro erano i nonni! Qui c'erano i novantenni residenti a Corridonia accompagnati dai familiari. Una festa per grandi e piccini. A Corridonia sono 37 i cittadini residenti nati nel 1933. Ieri ne erano presenti 13. Ai novantenni che non sono stati presenti la pergamena verrà inviata direttamente a casa.