Festa per Francesco e Giuseppe: tagliano il traguardo dei cento anni

Tagliano il traguardo del secolo di vita i civitanovesi Francesco Misericordia e Giuseppe Broccolo. Ai due centenari è stata consegnata da Fabrizio Ciarapica una targa commemorativa, con la dedica "Testimone di un secolo di storia, saggezza e valori, i migliori auguri per questo traguardo straordinario". Il sindaco ha fatto loro visita nelle rispettive abitazioni, portando gli auguri ai due giovanotti.

"È un onore poter incontrare persone che hanno vissuto un secolo di storia – ha detto Ciarapica –. Francesco Misericordia e Giuseppe Brocclo sono testimonianze viventi di una Civitanova che è cambiata, ma che ha sempre mantenuto saldi i suoi valori. La loro forza e la loro serenità sono un patrimonio che arricchisce tutta la nostra comunità. Oggi, con questa visita e con il regalo simbolico delle targhe, voglio esprimere la nostra riconoscenza per il loro contributo, per la loro testimonianza di vita e per i valori che ci trasmettono ogni giorno".

Broccolo in particolare ha avuto una vita avventurosa, che lo ha portato da giovane in Argentina, poi il rientro a Civitanova, per sposare la ragazza che aveva incontrato quando era ancora una bambina, e infine l’attività di commerciante portata avanti con la famiglia in via Matteotti.