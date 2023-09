Festa per gli 80 anni dell’Unitalsi

Una giornata molto partecipata quella per celebrare gli 80 anni dell’Unitalsi di Matelica, fondata nel 1943 dal sacerdote matelicese don Adriano Tarulli. Per l’associazione cattolica, che si occupa dell’assistenza agli ammalati nel pellegrinaggio a santuari di fama internazionale da Loreto a Lourdes, la ricorrenza è iniziata con una messa nella concattedrale di Santa Maria alle ore 18, presieduta dal vicario diocesano mons. Alberto Rossolini, e a seguire una cena sociale, con spettacolo finale molto partecipato al Teatro Piermarini con i ragazzi del Centro studi Danza Joy Dance di Castelraimondo e gli Artisti 2023 Recanati. Il sindaco Massimo Baldini ha voluto omaggiare con una targa l’associazione per la sua costante attività ed in particolare "la presidente Rosy Galante e la sua vice Ersilia Falzetti per l’efficienza organizzativa in tante iniziative sociali".

m. p.