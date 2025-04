Festa per gli ottanta anni di attività: "Decenni di relazioni e successi"

Ottaviani, storica azienda a conduzione familiare di Recanati, celebra gli 80 anni di attività industriale. Fondata nel 1912 e diventata realtà industriale nel 1945, Ottaviani ha saputo distinguersi nel panorama internazionale per l’alta qualità, il design e lo stile dei suoi prodotti: dall’oreficeria scultorea alla gioielleria, dall’argenteria per la casa agli oggetti sacri.

Negli anni, Ottaviani ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il francobollo emesso nel 1978 in onore di un’opera sacra e la certificazione di qualità negli anni Novanta. Nel 2023, l’azienda è stata iscritta al Registro delle imprese storiche d’Italia e nel 2024 ha ottenuto dal ministero delle imprese l’ingresso nel prestigioso registro dei marchi storici di interesse nazionale. Un lungo viaggio cominciato a Recanati, che ha spinto il marchio ben oltre i confini nazionali, fino ai mercati esteri.

Tra i momenti più significativi: la fondazione, negli anni Settenta, di un centro studi e ricerche aperto alla sperimentazione di forme, materiali e nuove tecniche produttive; la nascita, negli anni Ottanta, del distretto argentiero marchigiano, generato proprio dall’impulso e dal know-how maturato in azienda; la selezione come fornitore ufficiale delle medaglie per le Olimpiadi e i Giochi paralimpici di Torino 2006.

"Ottanta non è solo un numero – commenta l’amministratore delegato Laura Ottaviani (nella foto con Alessandra Cittadini, Marco Ottaviani, il presidente onorario Alberto Ottaviani, Giusy Garofoli ed Elide Lorenzetti) – ma rappresenta decenni di storia, relazioni e successi condivisi. La nostra azienda ha attraversato guerre, crisi economiche e personali, ma ha saputo resistere, innovarsi e guardare avanti, mostrando una straordinaria capacità di resilienza. È questo lo spirito che ci guida ancora oggi e che, ogni giorno, si respira negli stabilimenti di Recanati".