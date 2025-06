Festa per i 25 anni della Donzelletta

Sabato dalle 16.30, l’Osteria la Donzelletta in zona Squartabue di Villa Musone spegnerà 25 candeline. In serbo all’aria aperta un dj set con la griffe "Non solo 90" alternata con i dj Patani, Sturari, Nocelli e Gigli. L’animazione, a cura di Rudy Saracini, proporrà anche spettacoli di danza e sorprese acrobatiche. Alle 18.30 il brindisi della famiglia Francucci per l’anniversario della Donzelletta. Il divertimento proseguirà a oltranza tra musica e danze. Durante tutto il pomeriggio rimarrà aperto un punto di ristoro e sarà possibile prenotare regolarmente la cena.