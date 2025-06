Festa per i 60 anni degli scout

Tra l’oratorio Don Bosco e la pineta Volpini, domani il gruppo scout di Porto Recanati darà vita a una festa per ricordare i sessant’anni di storia dalla sua fondazione. Il via ci sarà alle 9.30 con la messa nella chiesa del Preziosissimo Sangue, per poi proseguire nel nuovissimo salone dell’oratorio. Dalle 10.30 sarà infatti possibile assistere al convegno "Aquile Randagie", con lo scout e divulgatore Emanuele Locatelli. Sarà raccontata la storia di un gruppo scout che durante il ventennio fascista decise di continuare la propria attività malgrado il divieto del regime, e che dopo l’armistizio aiutò a far espatriare duemila perseguitati in Svizzera. Dalle 13, nel lato sud della pineta Volpini si mangerà, si canterà, si tenterà la fortuna con la lotteria. In programma un pranzo di pesce allietato dall’intrattenimento del clan Iter, insieme alle estrazioni di premi e musica dal vivo. Le porte dell’iniziativa sono aperte a tutti. Per partecipare basterà compilare il form nelle pagine social del gruppo scout: agesci.portorecanati1 per Instagram e Gruppo Scout Porto Recanati 1 per Facebook.