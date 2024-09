Festa per i 75 anni al fianco degli artigiani. Premiati i soci per la Fedeltà associativa

Compie 75 anni Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo e in occasione della terza Festa del valore associativo sono stati consegnati gli attestati di Fedeltà associativa. I riconoscimenti sono andati a: Autocarrozzeria Capozucca, BP di Giuseppe Bucosse, Carservice S. Marone, DH Studio di Daniele Zucchini, Elettromeccanica Cognigni, Idrotermica, Impianti elettrici Fratelli Iesari, Impresa edile Mario Paccaloni, Lavanderia Jolly, Renato Marzioli, Molino Marzetti; Officina meccanica Navale Grilli, Pallottini Antincendi, Pizzeria rosticceria di Lodovico Pasquali, Pizzeria rosticceria Giorgio Perfetti, Scatolificio T.s., Termoidraulica di Maurizio Ferrini, A.M., BA Sistemi, C.A. Ferro, Riccardo Costanzi, Errepi s.r.l., Impresa edile Cococcioni, I.T.N. Suolificio, Lavanderia Boutique, Lorenzo Marilungo, Edelvais Marziali, Giorgio Pistonesi, Sam srl, Suolificio Renzi. Una menzione speciale ai pensionati Anap, premiati dal presidente nazionale Guido Celaschi e dal presidente interprovinciale Renzo Leonori: Giovanni Bartolini, Eraldo Doria, Giuliano Emiliozzi, Giuseppe Emiliozzi, Alfio Foresi, Nazzareno Gatti, Enzo Marziali, Guido Morresi, Duilio Passamonti, Giuseppe Petrelli, Dante Pezzola, Renata Rinaldi, Pino Rossi, Tarcisio Spaccapaniccia, Franco Stassi, Beatrice Ventelli e Oriano Ventura. La motivazione: "per il supporto e per essere stati parte della crescita dell’associazione". L’evento si è tenuto al Moretti Village di Civitanova e ha coinvolto gli associati di Civitanova, Fermo e Porto Sant’Elpidio. "Una festa itinerante – ha detto il presidente Enzo Mengoni – che vuole mettere l’accento sulla qualità dei nostri artigiani". Tra gli ospiti il presidente della Regione Acquaroli, i sindaci di Civitanova Ciarapica, di Potenza Picena Tartabini, di Porto Sant’Elpidio Ciarpella, di Montecosaro Cardinali, poi Sandro Palombini e Massimo Tombolini, presidente e direttore del Banco Marchigiano.