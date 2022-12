Festa per i carabinieri in congedo: una cena per i 10 anni dalla nascita

Tutti insieme per brindare a quegli eterni ragazzi, nonché volontari, sempre presenti in città per assicurare la sicurezza durante l’uscita da scuola dei bambini e anche in occasione delle fiere e dei mercatini settimanali. Si è svolta nei giorni scorsi, alla rosticceria "La Paella", una cena per festeggiare l’anniversario dei dieci anni dalla fondazione dell’associazione nazionale dei carabinieri in congedo di Porto Recanati. Tale realtà era stata creata nel 2012 dell’allora assessore alla Sicurezza Carlo Sirocchi, ex ufficiale dell’esercito e figlio d’arte del maresciallo Roberto Sirocchi, comandante della locale caserma dei carabinieri, dal 1970 al 1990. E durante la festa tutti hanno brindato per ricordare l’impegno dei volontari che, ancora oggi, si danno da fare gratuitamente per svolgere attività di controllo del paese durante le diverse manifestazioni. Tra gli invitati, oltre al direttivo dell’associazione presieduta da Gervasio Pierini, c’erano pure il luogotenente Giuseppino Carbonari (comandante della stazione dei carabinieri di Porto Recanati), il maresciallo Salvatore Riccardi, ex comandante della locale Delegazione Spiaggia della Capitaneria di Porto, e quello attuale, il luogotenente Sauro Sebastianelli.