Festa per i donatori Avis, premi a veterani e studenti

In occasione della 72esima Festa del donatore, giovedì sera sono stati premiati 221 donatori: consegnate borse di studio agli studenti meritevoli e benemerenze per il numero di donazioni e la fedeltà associativa. La famiglia Avis è stata ospite del comitato festa Le Grazie di Tolentino, in piazzale Falcone.

Sono state 64 le benemerenze di rame (assegnate dopo i tre anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno sei donazioni, oppure al compimento di otto), 49 quelle di argento (dopo cinque anni di iscrizione e almeno dodici donazioni o al compimento di sedici); 37 quelle di argento dorato (dopo dieci anni e l’effettuazione di almeno ventiquattro donazioni o al compimento di trentasei).

Se ne contano poi 42 oro (dopo venti anni e almeno quaranta donazioni o al compimento di cinquanta), 16 oro con rubino (dopo trenta anni e almeno sessanta donazioni o al compimento di settantacinque), 7 oro con smeraldo (dopo quaranta anni e almeno ottanta donazioni o al compimento di cento) e 6 oro con diamante (almeno centoventi donazioni e dopo la sospensione una volta raggiunti limiti di età o motivi di salute).

A ricevere la benemerenza dell’oro con smeraldo David Botta, Daniele Costantini, Francesco Francesconi, Edoardo Mattioli, Carla Mosca, Claudio Nasnini e Paolo Paciaroni. Mentre l’oro con diamante Carlo Ciccarelli, Sandro Cicconofri, Gianluca Lungarini, Nazzareno Falistocco, Paolo Paoloni e Claudio Ruffini. La serata è stata animata da Lando e Dino.

Attualmente l’Avis conta 1.141 donatori oltre a dodici collaboratori; a fine dicembre i donatori erano 1.120. E ci sono altri 26 aspiranti con esami in corso. "Continuiamo a investire nella sensibilizzazione – spiega la presidentessa Avis comunale Tolentino Lucia Pistacchi –. Per promuovere la donazione tra i più giovani, saremo presenti ad esempio il 9 luglio in piazza per Z Chalet on Tour e il 13 con la gita a Mirabilandia. Il dono è un gesto che salva vite".