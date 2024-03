Festa per i ragazzi dell’Anffas

I ragazzi e le ragazze dell’Anffas protagonisti al tradizionale Meeting di Bocce Punti d’Oro, un circuito dell’amicizia che coinvolge centri socio educativi di tutte le Marche.

Dopo lo stop imposto dal Covid, si è tenuto nei giorni scorsi l’evento, alla sua tredicesima edizione, negli spazi della bocciofila di Fontespina, organizzato dall’Anffas Onlus Civitanova con la Cooperativa Sociale Il Camaleonte e con la stessa Bocciofila Fontespina, con il suo determinante contributo nella realizzazione.

Punti d’Oro 2024 ha visto scendere in campo 130 tra ragazzi e accompagnatori, provenienti da 10 centri operanti in tutta la regione, con i giocatori che hanno così potuto vivere, oltre che ad un momento di sano sport e attività fisica, un’occasione di aggregazione unica.

"Vorremmo ringraziare tutta la Bocciofila Fontespina, a partire dal presidente Giuseppe Pasquali e al suo staff, per la calorosa accoglienza e per l’aiuto che ci ha dato nel realizzare tutte e tredici le edizioni, che sono vere e proprie feste per i nostri ragazzi", hanno detto gli organizzatori.

Erano presenti, tra gli altri, l’assessore Barbara Capponi, la vicepresidente della Fib Marche (federazione italiana bocce), Laura Erbaccio, e Graziano Gattari, delegato Fib provincia di Macerata.