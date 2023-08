Festa per i trent'anni del Parco a Visso: presenti autorità e scrittori

Istituzioni e amministratori locali, scrittori e associazioni di categoria, operatori economici e cittadini. In tanti, domenica scorsa, hanno partecipato alla festa per i trent’anni del Parco nazionale dei Monti Sibillini in piazza Cappa a Visso. Presenti anche il commissario straordinario Guido Castelli e il presidente di Federparchi Luca Santini. Interessanti i contributi degli scrittori intervenuti alla tavola rotonda "Raccontare i Sibillini"; a seguire, la degustazione guidata dallo chef stellato Enrico Mazzaroni, raccontata dall’attore e presentatore televisivo Beppe Convertini. A chiudere la serata lo show "Sibillini, che spettacolo!", condotto da Paolo Notari, giornalista e inviato Rai, che ha ospitato sul palco i rappresentanti istituzionali del territorio. Il presidente Andrea Spaterna ha consegnato una targa ricordo celebrativa del trentennale. La magica fisarmonica di Diego Trivellini e le musiche del Nino Rota Ensemble hanno impreziosito la conclusione dei festeggiamenti.

Nella foto, Spaterna e Santini