Festa per il compleanno di "Nati per leggere". E il Consiglio dei bambini debutta al Lauro Rossi

Il decennale di Nati per leggere dà occasione per festeggiare bambini e bambine. Lo scorso week end Macerata ha accolto i più piccoli come punto di riferimento della propria filosofia, con esigenze e diversità, favorendo partecipazione, ascolto e autonomia. Ai festeggiamenti, al Lauro Rossi, si è unita la presentazione ufficiale del rinnovato Consiglio dei bambini e delle bambine, con un videomessaggio di Francesco Tonucci, ideatore e responsabile del progetto "La città dei bambini e delle bambine". Il Consiglio ha, tra le altre cose, suggerito al Comune di installare cassette di bookcrossing nei pressi delle scuole, sia in centro che nelle periferie, per favorire la lettura e incentivare lo scambio dei libri. È stata poi un successo, alla Mozzi Borgetti, anche l’inaugurazione della mostra "Il mondo di Helen Oxenbury a misura di bambini e bambine", a cura di Mutty in collaborazione con la casa editrice Camelozampa, visitabile fino al 30 dicembre. Osservatrice attenta e delicata dell’infanzia, l’illustratrice Oxenbury racconta da sempre il mondo dei più piccoli, catturato in momenti di semplicità, quotidianità e tenerezza. Il percorso espositivo, intrecciando immagini proiettate e parole, permette di compiere un viaggio suggestivo nell’universo dell’artista, molto apprezzata anche dal pubblico adulto per la capacità di raccontare lo spirito dei bambini. "Un ringraziamento a quanti hanno collaborato agli eventi che hanno caratterizzato le due giornate – ha detto l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta –, dall’Osservatorio comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti per la settimana dedicata al diritto all’ascolto, ai volontari di Nati per leggere che portano avanti un lavoro di qualità durante tutto l’anno e ai referenti degli uffici scuola, cultura e biblioteca del Comune. Il bookcrossing è poi l’esempio di ascolto di una proposta dei bambini".